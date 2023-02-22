Galatasaray Pendikspor hazırlık maçı saat kaçta başlayacak, yayıncısı var mı?

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçlarına çıkıyor. Sarı - Kırmızılı takım hazırlık maçlarından birini Pendikspor ile oynayacak.
GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Bugün (22 Şubat) gerçekleşecek maç saat 19.00'da başlayacak. Yayıncısı bulunmayan Galatasaray Pendikspor maçı basına ve taraftara kapalı olacak.
Geliri depremzedelere bağışlanacak Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de başlayacak ve tüm geliri depremzede vatandaşlara bağışlanacak hazırlık karşılaşmasının biletlerinin satışına başlandı.
Biletler, "https://passo.com.tr/tr/etkinlik/alanyaspor-galatasaray-hazirlik-mac-bileti-passo/4605319" linki üzerinden alınabilecek.
Bu arada Corendon Alanyaspor da aynı maçla ilgili paylaşımda bulundu. Karşılaşmanın Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacağı bilgisi verilen paylaşımda, "Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadesi kullanıldı.
Galatasaray Kulübü, bilet satış paylaşımını bu tweeti alıntılayarak gerçekleştirdi.