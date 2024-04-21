Galatasaray, Pendikspor'u konuk ediyor (Muhtemel 11)

Galatasaray, liderliğini sürdürme peşinde.



Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.



32 maçta 87 puan toplayan Okan Buruk'un ekibi, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde, liderlik koltuğunda.



Galatasaray, Pendikspor'u yenerse Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste 14 maç kazanma rekorunu tekrarlayacak.



Okan Buruk'un ekibi bu sezon evinde de 16'da 16 yaptı ve sahasında puan kaybetmeyen tek takım konumunda.



Sarı-kırmızılılar tam kadro.

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

6 İSİM SINIRDA



Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında.



Düşme hattındaki Siltaş Yapı Pendikspor, son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabilidi.



RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

