Galatasaray Petrol Ofisi, Lyon'a konuk oluyor
Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Olimpik Lyon ile deplasmanda mücadele edecek
Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak.
OL Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Michalina Diakow yönetecek.
Sarı-kırmızılıların grubunda Olimpik Lyon'un yanı sıra Wolfsburg ve Roma da bulunuyor.
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