Galatasaray Petrol Ofisi, Lyon'a konuk oluyor

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak.



OL Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Michalina Diakow yönetecek.



Sarı-kırmızılıların grubunda Olimpik Lyon'un yanı sıra Wolfsburg ve Roma da bulunuyor.