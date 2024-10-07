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Galatasaray Petrol Ofisi, Lyon'a konuk oluyor

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Olimpik Lyon ile deplasmanda mücadele edecek

Galatasaray Petrol Ofisi, Lyon'a konuk oluyor

Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak.

OL Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Michalina Diakow yönetecek.

Sarı-kırmızılıların grubunda Olimpik Lyon'un yanı sıra Wolfsburg ve Roma da bulunuyor.

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