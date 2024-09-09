Galatasaray Petrol Ofisi'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi yapıldı.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.



Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Yolu'nda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla eşleşti.



Organizasyonun 2. eleme turunda ilk maçlar 18-19 Eylül, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak.



Bu turu geçen ekipler, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.



UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:



Şampiyonlar Yolu



SKN St. Pölten (Avusturya)- ZNK Mura (Slovenya)



Benfica (Portekiz)-Hammarby (İsveç)



ZNK Osijek (Hırvatistan)-Twente (Hollanda)



Galatasaray-Slavia Prag (Çekya)



Roma (İtalya)-Servette (İsviçre)



Anderlecht (Belçika)-Valerenga (Norveç)



Vorskla Poltava (Ukrayna)-Celtic (İskoçya)



Lig Yolu



Sporting CP (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)



Juventus (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa)



Paris FC (Fransa)-Manchester City (İngiltere)



Fiorentina (İtalya)-Wolfsburg (Almanya)



BK Hacken FF (İsveç)-Arsenal (İngiltere)