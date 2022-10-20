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Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Kastamonuspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği bildirildi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de takımının Düzce Cam Düzcespor ile oynadığı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi, Hataysporlu futbolcu Simon Falette de aynı müsabakada kural dışı hareketi nedeniyle kurula sevk edildi.

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