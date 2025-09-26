Galatasaray rekor başlangıç peşinde: Alanyaspor muhtemel 11'i

Galatasaray ilk kez 7'de 7 yapmanın peşinde.



Ligdeki ilk 6 maçını da kazanan son şampiyon, Alanyaspor ile karşılaşacak.



Frank Rijkaard yönetimindeki 2009-2010 sezonundan sonra ilk kez 6 haftada 18 puan toplayan sarı kırmızılılar, serisini sürdürürse tarihindeki en iyi başlangıcı yapacak.

Kazanırsa 7'de 7 yapacak ve kulüp rekorunu kıracak. Lig rekoru 10'da 10'la Fenerbahçe'de.



OSİMHEN KAFİLEDE



Sakatlığın ardından takımla çalışmalara başlayan Victor Osimhen, kafilede yer aldı.



Nijeryalı yıldız, salı günü oynanacak Liverpool maçı öncesinde bu akşam yedek kulübesinde olacak.



Ev sahibi Alanyaspor ise son 4 maçında kaybetmedi.



Oba Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20'de başlayacak.

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Uğurcan; Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, İlkay; Sane, Yunus, Barış Alper ve Icardi on biriyle çıkarması bekleniyor.