Süper Lig'de zorlu maç. Galatasaray-Samsunspor
21.11.2026 15:14
Son Güncelleme: 21.11.2026 16:30
Galatasaray rekoru kırması halinde bunu RAMS Park'ta değil farklı bir statta gerçekleştirecek.
Galatasaray, Samsunspor karşısında kaybetmezse iç sahada yenilmezlik serisini 42'ye çıkarıp rekor kıracak.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.
RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı sarı-kırmızılı ekip, rakibini Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek. Galatasaray, kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.
Ligdeki son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsunspor karşısında kaybetmemesi halinde sahasındaki namağlup serisini 42 müsabakaya çıkararak rekor kıracak.
Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz'a çok iş düşecek.
Galatasaray'da maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Rafael Leao, Roland Sallai ve Ismail Jakobs mücadelede forma giyemeyecek.
Samsunspor'da ise sakatlığı bulunan Celil Yüksel, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 66 maçın 44'ünü Galatasaray kazandı. 8 maç Samsunspor'un galibiyetiyle biterken 14 maç da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 66 maçta 142 gol atarken Karadeniz ekibi 54 golle karşılık verebildi.
Galatasaray, İstanbul'daki lig maçlarında rakibine galibiyet sayısında 30-2 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'a İstanbul'da yalnızca 2 maçta yenilirken 1 maçta berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'a karşı ligdeki son deplasman galibiyetini 9 Eylül 2000 tarihinde 2-1'lik skorla aldı.
İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlardan İstanbul'dakini 3-2'lik skorla Galatasaray kazanırken Samsun'da oynanan mücadeleyi 4-1'lik skorla Samsunspor galip bitirmişti.