Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor 'u ağırlayacak Galatasaray , kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 5 sezonda üst üste 4 kez şampiyon olan ve birçok rekor kıran sarı-kırmızılı ekip, yeni bir başarının daha eşiğinde bulunuyor.

Ligdeki son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Galatasaray, Samsunspor karşısında kaybetmemesi halinde sahasındaki namağlup serisini 42 müsabakaya çıkararak rekor kıracak.

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek 41 maçlık yenilmezlik rekorunu egale eden sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

DAHA ÖNCEKİ SERİYİ BURUK YÖNETİMİNDEKİ BAŞAKŞEHİR BİTİRMİŞTİ

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki önceki 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisini, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki İstanbul Başakşehir bitirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayan ve 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki 1-0'lık İstanbul Başakşehir mağlubiyetiyle sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran mevcut Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sonlandırmıştı.

REKORU BAŞKA STADYUMDA ARAYACAK

Galatasaray, rekorunu iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ın dışında bir statta kırabilir.

RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.