BURUK: MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ OYNAMAK ZOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Cevad Prekazi Galatasaray ve Türk futbolu için önemli bir isimdi. Ben de profesyonel kariyerimin ilk yılında onunla oynamıştım. Başakşehir'e de stadını bize açtığı için teşekkür ederim. Milli takım dönüşü zor oluyor özellikle uzakta oynayan oyuncular için. Davinson'un omuzunda ufak bir sakatlığı var. Ama herşeyden önemlisi iyi oyunculara sahibiz. 7 Türk oyuncu var ve 6'sı milli. Kadroma güveniyorum. Kolay maç değil. Her maç zor geçiyor" dedi.