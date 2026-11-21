Galatasaray rekor kırdığı maçta Samsunspor'u Uğurcan ile devirdi
21.11.2026 15:14
Son Güncelleme: 21.11.2026 17:56
Toreira bu sezon ligde attığı 2. golün sevincini arkadaşları ile paylaştı.
Galatasaray 2-1 kazansa da dalga dalga gelen Samsunspor ataklarında Uğurcan Çakır 6 kurtarışla sahneye çıktı. Galatasaray iç sahada yenilmezlik serisini de 42'ye çıkarıp rekor kırdı.
Galatasaray önemli eksiklerle çıktığı maçta Samsunspor'u 2-1 mağlup etti ve 12. hafta sonunda puanını 31 yaparak takipçileri ile arasını açtı.
Galatasaray bu galibiyetle iç sahada yenilmezlik serisi rekorunu da kırdı.
Ligdeki son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsunspor galibiyeti ile namağlup serisini 42 müsabakaya çıkararak rekoru kırdı.
Teknik direktör Okan Buruk da iç sahada yabancı teknik adamlara yenilmeme serisini 22 maça çıkardı.
Uğurcan Çakır 1 gol yemesine rağmen 6 kurtarışla maçın kahramanı oldu.
Galatasaray ligde önümüzdeki hafta 30 Kasım'da Beşiktaş derbisine çıkacak.
Dokuzuncu yenilgisini alarak 7 puanda kalan Samsunspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Galatasaray'ın gollerini 4. dakikada Toreira, 53'üncü dakikada da Yunus Akgün attı. Samsunspor'un golü 57'de Bayo'dan.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçının 11’ine göre Samsunspor karşısında 3’ü zorunlu toplam 5 değişikliğe gitti. Amed Sportif SF maçında oynayan Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Rafael Leao sakatlığı, Mario Lemina ve Davinson Sanchez ise tercihen forma giymedi. Buruk, bu oyuncuların yerine; Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Deniz Gül’ü sahaya sürdü.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasına sakatlıkları bulunan 4 oyuncusundan mahrum çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte milli takım kampında sol üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Roland Sallai ile son antrenmanda sol kasık adalesinde zorlanma ve kanama oluşan Ismail Jakobs kadroda yer almadı. Geçen hafta sol dizinden operasyon geçirdikten sonra fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başlayan Victor Osimhen ile tedavi protokolü kapsamında Doha’daki Aspetar’da bulunan Rafael Leao da mücadelede forma giyemedi.
ABDÜLKERİM 2 MAÇ SONRA 11’E DÖNDÜ
Galatasaray’da cezasını tamamlayan Abdülkerim Bardakcı, Samsunspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç men cezası alan ve Konyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde forma giyemeyen 32 yaşındaki tecrübeli stoper, Samsunspor maçına ilk 11’de başladı.
KAAN AYHAN BU SEZON İLK KEZ 11’DE BAŞLADI
Galatasaray’da 32 yaşındaki tecrübeli savunmacı Kaan Ayhan, Samsunspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayarak bu sezon ligde ilk kez maça başlangıç kadrosunda yer aldı. Ligde bu sezon daha önce yalnızca ilk haftadaki Arca Çorum FK müsabakasında süre alan tecrübeli futbolcu, en son geçen sezonun son haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11’de görev yapmıştı.
CEVAD PREKAZI UNUTULMADI
Sarı-kırmızılı kulübün yakın zamanda hayatını kaybeden efsane ismi Cevad Prekazi, Galatasaray - Samsunspor maçında unutulmadı. 69 yaşında vefat eden Prekazi için Galatasaraylı futbolcular, mücadele öncesinde ısınmaya özel tişörtlerle sahaya çıkarken, statta ayrıca "8 numara Cevad Prekazi" gol anonsu yapılarak eski futbolcu anıldı. Prekazi için ayrıca mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.