Galatasaray, Renato Nhaga ile sözleşme imzaladı. Maliyeti ve alacağı ücret belli oldu

Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Casa Pia’da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Renato Nhaga ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga’nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube - Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir:



2025/2026 sezonu: 375.000 Euro

2026/2027 sezonu: 750.000 Euro

2027/2028 sezonu: 750.000 Euro

2028/2029 sezonu: 800.000 Euro

2029/2030 sezonu: 850.000 Euro

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

“ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM”

İmza törenini ardından Gine asıllı oyuncu, Galatasaray YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Nhaga, "Burada ilk imzamı attığım için, bu büyük projenin parçası olduğum için çok mutluyum ve çok hevesliyim. Şu anda ilk hedefim maçtan maça elimden gelenin en iyisini yaparak takımın kazanmasına yardımcı olmak. Gelecekte ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

“GALATASARAY'A UZUN YILLAR HİZMET EDECEK"



Başkan Dursun Aydın Özbek ise, "Kendisine hoş geldin diyorum. İnşallah Galatasaray'da güzel günleri olacak genç bir oyuncu uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Dolayısıyla bugün Galatasaray'da ilk günü, inşallah hem sezon sonunda hem de ondan sonraki zamanlarda Galatasaray büyük fayda üretmesini diliyorum ve kendisine bol şans diliyorum" açıklamasında bulundu.