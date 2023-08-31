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Galatasaray resmen duyurdu: Berkan Kutlu Genoa'da

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Berkan Kutlu'nun İtalyan ekibi Genoa'ya kiralandığı belirtildi.

Galatasaray resmen duyurdu: Berkan Kutlu Genoa'da

'dan yapılan açıklamada Berkan Kutlu'nun Genoa'ya kiralandığı açıklamdı. 

Berkan'ın geçici transferi için Galatasaray'a 250 bin euro ödenecek. Orta saha oyuncusunun bonservisi ise 5 milyon euro olarak belirlendi.

Galatasaray resmen duyurdu: Berkan Kutlu Genoa'da - 1

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu’nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 euro geçici bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 eurodur."

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