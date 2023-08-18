Galatasaray resmen duyurdu: Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da

Sarı-kırmızılı kulüp, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelli anlaşmasını yaptı. İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 27,5 milyon euroya İngiliz ekibi Aston Villa'nın yolunu tuttu.
Bonusların devreye girmesi durumunda sarı-kırmızılılara ödenecek tutar yaklaşık 45 milyon euroya yükselecek. Zaniolo, başka kulübe satılırsa Galatasaray bonservisten yüzde 10 pay alacak.
Galatasaray'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo’nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.
Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10’u şirketimize ödenecektir."
ASTON VILLA DA DUYURDU
İngiliz temsilcisi, sosyal medya hesabından Zaniolo'yu kadrosuna kattıklarını açıkladı.
ZANIOLO'DAN GALATASARAY'A VEDA
Zaniolo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye ilk geldiğimde herkes bana burada insanların kocaman bir yüreği var demişti. Ama beni neyin beklediğini bilemezdim. Sahalara her adım attığımda takımımın hedefe ulaşması için tüm ruhumu verdim ama burada ilk dakikadan itibaren anlayış, desteklendiğimi ve sevildiğimi hissettim. Bugün bu muhteşem kulüpten ayrılıyorum ve bu güzel ailenin bir parçası olduğum için ne kadar minnettar olduğumu gösteremem. Birlik olunca hiçbir şeyin imkansız olmadığını hep birlikte kanıtladık. Aslan ailesi artık kalbimin bir parçasısınız ve söz veriyorum, bunu asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
Zaniolo, Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
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