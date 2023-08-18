Galatasaray resmen duyurdu: Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da

ZANIOLO'DAN GALATASARAY'A VEDA



Zaniolo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye ilk geldiğimde herkes bana burada insanların kocaman bir yüreği var demişti. Ama beni neyin beklediğini bilemezdim. Sahalara her adım attığımda takımımın hedefe ulaşması için tüm ruhumu verdim ama burada ilk dakikadan itibaren anlayış, desteklendiğimi ve sevildiğimi hissettim. Bugün bu muhteşem kulüpten ayrılıyorum ve bu güzel ailenin bir parçası olduğum için ne kadar minnettar olduğumu gösteremem. Birlik olunca hiçbir şeyin imkansız olmadığını hep birlikte kanıtladık. Aslan ailesi artık kalbimin bir parçasısınız ve söz veriyorum, bunu asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Zaniolo, Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.