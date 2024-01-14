Galatasaray, Sacha Boey'un bonservisini belirledi

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey'un transfer söylentileri devam ediyor.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, Boey'un bonservis bedelini belirledi. Sarı-Kırmızılılar, Sacha Boey için en az 25 milyon euro bonservis talep ediyor.

Bayern Münih'in yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ise sarı-kırmızılı ekip tarafından reddedildiği kaydedildi.

23 yaşındaki Fransız sağ bek, 2023-24 sezonunda 29 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Boey'un Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.