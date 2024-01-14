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Galatasaray, Sacha Boey'un bonservisini belirledi

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Sacha Boey için 25 milyon euroluk bonservis bedeli beklediği kaydedildi. Ayrıca sarı-kırmızılı ekibin Bayern Münih'ten gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddettiği belirtildi.

Galatasaray, Sacha Boey'un bonservisini belirledi

'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey'un transfer söylentileri devam ediyor.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, Boey'un bonservis bedelini belirledi. Sarı-Kırmızılılar, Sacha Boey için en az 25 milyon euro bonservis talep ediyor.

Bayern Münih'in yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ise sarı-kırmızılı ekip tarafından reddedildiği kaydedildi.

23 yaşındaki Fransız sağ bek, 2023-24 sezonunda 29 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Boey'un Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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