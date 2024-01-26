Galatasaray, Sacha Boey'yi 30 milyon euroya Bayern Münih'e sattı

İki kulüp arasında sona gelinen resmi görüşmelerin ardından teklifini artıran Alman devi Bayern Münih, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere.

Yönetimden alınan bilgiye göre Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki Sacha Boey pazarlığı son aşamaya gelirken, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılıların transfer şartlarını kabul ettiği öğrenildi.

İstanbul’a özel uçakla gelen Bayern Münih yetkililerinin resmi açıklamanın gelmesinin ardından Boey ile Münih'e dönmesi bekleniyor.



SÖZLEŞME DETAYLARI

Sacha Boey, 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu.



Bayern Münih, Fransız yıldızla 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.



Boey'un yarın Münih'e gidip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

