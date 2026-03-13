Galatasaray sadakat indirimi yapacak, yenileme dönemi başladı
13.03.2026 18:06
Son Güncelleme: 13.03.2026 18:07
Galatasaray'da 2026-2027 sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı.
Galatasaray Kulübünde 2026-2027 futbol sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yenileme işlemleri, passo uygulamasının yanı sıra online ve RAMS Park Kombine Ofisi'nde gerçekleştirilebilecek.
Bugün başlayan kombine bilet yenileme döneminden 2025-2026 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlar yararlanabilecek.
Yenileme süresi, 27 Mart'ta sona erecek.
SADAKAT İNDİRİMİ
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kombine sahibi taraftarlarımız, 2026-2027 futbol sezonunda, bir sonraki sezonun yenileme dönemine kadar oynanan resmi maçların %75’i ve üzerinde bir katılım gösterdiği takdirde, 2027-2028 futbol sezonu için kombine yenilemelerinde ekstra %5 sadakat indirimine hak kazanacaklardır.
2026-2027 sezonu futbol sezonunda kombine yer değişikliği yapılmayacaktır."