Galatasaray sadakat indirimi yapacak, yenileme dönemi başladı

Galatasaray Kulübünde 2026-2027 futbol sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yenileme işlemleri, passo uygulamasının yanı sıra online ve RAMS Park Kombine Ofisi'nde gerçekleştirilebilecek.



Bugün başlayan kombine bilet yenileme döneminden 2025-2026 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlar yararlanabilecek.



Yenileme süresi, 27 Mart'ta sona erecek.



SADAKAT İNDİRİMİ



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kombine sahibi taraftarlarımız, 2026-2027 futbol sezonunda, bir sonraki sezonun yenileme dönemine kadar oynanan resmi maçların %75’i ve üzerinde bir katılım gösterdiği takdirde, 2027-2028 futbol sezonu için kombine yenilemelerinde ekstra %5 sadakat indirimine hak kazanacaklardır.

2026-2027 sezonu futbol sezonunda kombine yer değişikliği yapılmayacaktır."