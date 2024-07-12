NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray sağ bekini Fransa'da buldu: Guela Doue ile görüşmelerde son aşama

Transfere Batshuayi ile başlayan Galatasaray, ikinci hamlesini sağ beke yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Guela Doue için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

Galatasaray sağ bekini Fransa'da buldu: Guela Doue ile görüşmelerde son aşama

, Rennes'e Guela Doue için bonuslar dahil 9 milyon euro'luk bonservis bedeli teklif etti.

Oyuncu tarafıyla ise tüm şartlarda uzlaşma sağlandı.

Guela Doue son görüşmelerin ardından Avusturya kampına katılacak.

GEÇEN SEZONUN KARNESİ

Kariyerine Rennes altyapısında başlayan 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezon 34 maçta 4 asistlik performans sergiledi.

Sarı kırmızılılar, Bayern Münih'e sattığı sağ bek Sacha Boey'yi de Fransız ekibinden transfer etmişti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...