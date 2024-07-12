Galatasaray sağ bekini Fransa'da buldu: Guela Doue ile görüşmelerde son aşama

Galatasaray, Rennes'e Guela Doue için bonuslar dahil 9 milyon euro'luk bonservis bedeli teklif etti.



Oyuncu tarafıyla ise tüm şartlarda uzlaşma sağlandı.



Guela Doue son görüşmelerin ardından Avusturya kampına katılacak.

GEÇEN SEZONUN KARNESİ



Kariyerine Rennes altyapısında başlayan 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezon 34 maçta 4 asistlik performans sergiledi.



Sarı kırmızılılar, Bayern Münih'e sattığı sağ bek Sacha Boey'yi de Fransız ekibinden transfer etmişti.