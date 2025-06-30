Galatasaray sağlık durumunu açıkladı: Dursun Özbek ameliyat edildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, laparoskopik bir operasyon geçirdi.



Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Özbek'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği ifade edildi.



Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir.



Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir.



Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."