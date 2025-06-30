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Galatasaray sağlık durumunu açıkladı: Dursun Özbek ameliyat edildi

Galatasaray, başkan Dursun Özbek'in ameliyat edildiğini açıkladı. Özbek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Galatasaray sağlık durumunu açıkladı: Dursun Özbek ameliyat edildi

Başkanı , laparoskopik bir operasyon geçirdi.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Özbek'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir.

Başkanımızın sağlık durumu iyi olup sonrası bakım süreci devam etmektedir.

Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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