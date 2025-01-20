Galatasaray-Saint-Quentin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray-Saint-Quentin maçına geri sayım başladı. Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için sahaya çıkacak. Serinin üçüncü ve son maçında Saint-Quentin Basket-Ball ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde kazanarak turu geçmek istiyor. Peki, Galatasaray-Saint-Quentin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü ve son maçında Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımını konuk edecek. Futbolseverler de bu maça dair ayrıntıları merak ediyor. İşte, Galatasaray-Saint-Quentin maçı hakkında bilgiler...
Galatasaray-Saint-Quentin maçı, 21 Ocak Salı günü yapılacak.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Mücadele Tivibu Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
SERİDE DURUM 1-1
Sarı-kırmızılı ekip, play-in etabındaki ilk maçında konuk ettiği Fransız temsilcisini 84-63 mağlup etmiş ve seride 1-0 öne geçmişti. Galatasaray, ikinci karşılaşmada ise rakibine deplasmanda 90-79 kaybetmiş ve seride durum 1-1'e gelmişti.
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