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Galatasaray-Saint-Quentin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabında Saint-Quentin'ı ağırlayacak. Organizasyonun D Grubu'nda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, grubu ikinci sırada tamamlayarak adını play-in etabına yazdırmıştı. Peki, Galatasaray-Saint-Quentin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Saint-Quentin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erkek Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabında bu akşam Fransa temsilcisi Saint-Quentin Basketbol takımını konuk edecek. Fransız ekibi C Grubu'nda 2 maçını kazanırken, 4 karşılaşmada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve grubunu üçüncü basamakta bitirdi. İşte, Galatasaray-Saint-Quentin maçı hakkında bilgiler...

Galatasaray-Saint Quentin maçı, bugün saat 20:00'de oynanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak olan , TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

RÖVANŞ TARİHİ BELLİ OLDU

İki galibiyete ulaşacak takımın adını son 16 turuna yazdıracağı serinin rövanş maçı 15 Ocak Çarşamba günü Saint-Quentin Arena'da oynanacak.

Serinin üçüncü maça uzaması halinde son karşılaşmada takımlar yeniden 21 Ocak Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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