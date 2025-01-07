Galatasaray-Saint-Quentin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabında bu akşam Fransa temsilcisi Saint-Quentin Basketbol takımını konuk edecek. Fransız ekibi C Grubu'nda 2 maçını kazanırken, 4 karşılaşmada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve grubunu üçüncü basamakta bitirdi. İşte, Galatasaray-Saint-Quentin maçı hakkında bilgiler...



Galatasaray-Saint Quentin maçı, bugün saat 20:00'de oynanacak.



Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak olan maç, TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.



RÖVANŞ TARİHİ BELLİ OLDU



İki galibiyete ulaşacak takımın adını son 16 turuna yazdıracağı serinin rövanş maçı 15 Ocak Çarşamba günü Saint-Quentin Arena'da oynanacak.



Serinin üçüncü maça uzaması halinde son karşılaşmada takımlar yeniden 21 Ocak Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

