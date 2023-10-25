Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu tablosu: Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu, Galatasaray-Bayern Münih maçının sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. Dün akşam oynanan maçların ardından 9 puana yükselen Bayern Münih grup lideri olarak yer alıyor. Peki, Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumunda son durum ne?



GALATARASAY KAÇINCI SIRADA?



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında dün akşam Bayern Münih'i taraftarı önünde ağırladı. Şampiyonlar Ligi’nde bir beraberlik, bir galibiyet ve 1 mağlubiyetle dört puanı bulunan Galatasaray, Kopenhag beraberliğinin ardından deplasmanda Manchester United’ı 3-2 yendi.

Son olarak dün Bayern Münih ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray, şuan grubunda 2. sırada yer alıyor.