NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu tablosu: Galatasaray kaçıncı sırada?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu tablosu, kritik Bayern Münih maçı sonrasında futbolseverler tarafından sorgulanıyor. A Grubu 2. maçında Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray çok önemli bir galibiyet alarak, gruplarda avantajı eline almıştı. Dün akşam ise Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Galatasaray'ın gruptaki puan durumu merak ediliyor. Peki, Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumunda son durum ne?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu tablosu: Galatasaray kaçıncı sırada?

A Grubu puan durumu, -Bayern Münih maçının sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. Dün akşam oynanan maçların ardından 9 puana yükselen Bayern Münih grup lideri olarak yer alıyor. Peki, kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumunda son durum ne?

GALATARASAY KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında dün akşam Bayern Münih'i taraftarı önünde ağırladı. Şampiyonlar Ligi’nde bir beraberlik, bir galibiyet ve 1 mağlubiyetle dört puanı bulunan Galatasaray, Kopenhag beraberliğinin ardından deplasmanda Manchester United’ı 3-2 yendi.

Son olarak dün Bayern Münih ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray, şuan grubunda 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu tablosu: Galatasaray kaçıncı sırada? - 1

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN TABLOSU

1- Bayern Münih: 9 puan

2- Galatasaray: 4 puan

3- Manchester United: 3 puan

4- Kopenhag: 1 puan

2023-2024 GALATARASAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

8 Kasım: Bayern Münih - Galatasaray

29 Kasım: Galatasaray - Manchester United

12 Aralık: Kopenhag - Galatasaray

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...