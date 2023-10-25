Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu tablosu: Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu, Galatasaray-Bayern Münih maçının sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. Dün akşam oynanan maçların ardından 9 puana yükselen Bayern Münih grup lideri olarak yer alıyor. Peki, Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumunda son durum ne?
GALATARASAY KAÇINCI SIRADA?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında dün akşam Bayern Münih'i taraftarı önünde ağırladı. Şampiyonlar Ligi’nde bir beraberlik, bir galibiyet ve 1 mağlubiyetle dört puanı bulunan Galatasaray, Kopenhag beraberliğinin ardından deplasmanda Manchester United’ı 3-2 yendi.
Son olarak dün Bayern Münih ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.
Galatasaray, şuan grubunda 2. sırada yer alıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN TABLOSU
1- Bayern Münih: 9 puan
2- Galatasaray: 4 puan
3- Manchester United: 3 puan
4- Kopenhag: 1 puan
2023-2024 GALATARASAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
8 Kasım: Bayern Münih - Galatasaray
29 Kasım: Galatasaray - Manchester United
12 Aralık: Kopenhag - Galatasaray
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