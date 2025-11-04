Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sahnesinde: Ajax'a konuk olacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.



Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.



Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.



İLKAY, AJAX KARŞISINDA GÖREV ALAMAYACAK



Sarı-kırmızılı oyuncu İlkay Gündoğan, Ajax karşısında forma giyemeyecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay, bu karşılaşmada görev alamayacak.



Öte yandan sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, bu maçta oynayabilecek.



YUNUS AKGÜN'ÜN DURUMU MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK



Ağrıları bulunan Yunus Akgün'ün durumu maç günü netleşecek.



Trabzonspor maçında ağrı hisseden ve dünkü antrenmana çıkmayan milli oyuncu, sağlık durumuna göre maçta görev alacak.



OSİMHEN, ÜST ÜSTE 7 AVRUPA KUPASI MAÇINDA GOL ATTI



Son olarak Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt ile oynanan maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.



Galatasaray'da süre aldığı son 7 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.



Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu Burak Yılmaz ile paylaşan Nijeryalı yıldız, Bodo/Glimt karşılaşmasında da tabelayı değiştirerek serisini 7 maça taşıdı ve rekorun tek başına sahibi oldu. Osimhen, bu süreçte 9 gol kaydetti.



13 YIL SONRA ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANMAYI AMAÇLIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3. maçını kazanmak için Ajax'ın karşısına çıkacak.



Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.

Bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Hollanda temsilcisi karşısında kazanması halinde 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşayacak.



AJAX'TA EKSİKLER

Hollanda ekibinde Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Ajax'ta Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle yarınki müsabakada forma giymeyecek.



Sakatlıkları bulunan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen'in durumu ise maç günü belli olacak.



HOLLANDA TEMSİLCİSİ, SON LİG MAÇINDAN BERABERLİKLE AYRILDI



Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada Heerenveen ile 1-1 berabere kaldı.



Teknik direktör John Heitinga yönetimindeki Ajax, ligin 11. haftasında Heerenveen ile oynadığı karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Ligde geride kalan 11 maçta beşer galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Ajax, topladığı 20 puanla 4. sırada yer alıyor.

