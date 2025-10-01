NTV.COM.TR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçlık seriyi bitirdi!

Galatasaray, Liverpool galibiyetiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde evinde 8 maç sonra galip ayrıldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçlık seriyi bitirdi!

UEFA ’nin 2. haftasında , İngiliz takımı ’u ağırladı.

Sarı-kırmızlılar, sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılırken, Şampiyonlar Ligi’nde evindeki kötü seriyi de bitirdi.

Devler Ligi’nde RAMS Park’ta son olarak 28 Kasım 2018 tarihinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı 2-0’lık skorla mağlup eden Aslan, daha sonraki 8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet almıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...