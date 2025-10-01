Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçlık seriyi bitirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, İngiliz takımı Liverpool’u ağırladı.



Sarı-kırmızlılar, sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılırken, Şampiyonlar Ligi’nde evindeki kötü seriyi de bitirdi.



Devler Ligi’nde RAMS Park’ta son olarak 28 Kasım 2018 tarihinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı 2-0’lık skorla mağlup eden Aslan, daha sonraki 8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet almıştı.