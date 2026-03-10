Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u devirdi, yine İstanbul yine aynı skor
10.03.2026 16:24
Son Güncelleme: 10.03.2026 22:57
Galatasaray-Liverpool mücadelesinden
Galatasaray lig aşamasında yendiği Liverpool'la bu kez son 16 turunda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip maçı 1-0 kazanarak avantajı kaptı. İşte ayrıntılar...
Juventus'u deviren Galatasaray', Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçında İstanbul'da Liverpool'u ağırladı.
Maçı İspanyol hakem Gil Manzano yönetti. Mücadeleyi 1-0 Galatasaray kazandı. Sarı kırmızılı ekibin golü 7. dakikada Lemina'dan geldi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Davinson Sanchez, gördüğü sarı kart nedeniyle Liverpool ile oynanacak rövanşta cezalı duruma düştü.
Galatasaray ile Liverpool, lig aşamasında da karşılaşmş, İstanbul'daki maçı sarı kırmızılılar 1-0 kazanmıştı. Bu turun rövanşı 18 Mart Çarşamba saat 23'te Anfield'da oynanacak. Galatasaray taraftarı cezası nedeniyle İngiltere deplasmanında takımının yanında yer alamayacak.
2 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri müsabakanın ilk 11'inde 2 oyuncu değiştirdi.
Buruk, derbiye ilk 11'de başlayan Sallai ile Sane'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bunların yerine Singo ile Lang'ı başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.
BAKAN BAK PROTOKOLDE
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden izledi.
Galatasaray-Liverpool müsabakası için RAMS Park'a gelen Bakan Bak'ı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ve genel sekreter Eray Yazgan karşıladı. Bak, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.
LİVERPOOL TARAFTARINDAN ATATÜRKLÜ PANKART
İngiliz temsilcisinin taraftarları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya barışıyla ilgili sözlerinin yer aldığı pankart açtı.
Taraftarlar, konuk takım tribününde İngilizce, "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankartı astı.
TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU DA MAÇI İZLEDİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Liverpool mücadelesini yerinde takip etti.
Mücadele öncesinde RAMS Park'a gelen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yönetici İbrahim Hatipoğlu tarafından karşılandı.
FATİH TERİM'DEN DESTEK
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Liverpool mücadelesini statta izledi.
RAMS Park'a gelen Terim, ailesiyle birlikte mücadeleyi locadan seyretti.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
7' Lemina'nın golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti
45' İlk yarı sona erdi
İKİNCİ DEVRE
62' Galatasaray'ın Osimhen ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi
71' Liverpool'un köşe vuruşundan bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal oldu
90' Maç sona erdi
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Osimhen
Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike
Galatasaray taraftarları Victor Osimhen için tribünde kareografi hazırladı.
GALATASARAY'IN KADROSU
Galatasaray'ın UEFA listesinde bulunan futbolcular şöyle:
Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen
Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Sacha Boey
Orta saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Mario Lemina
Forvet: Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Yaser Asprilla, Ahmed Kutucu.