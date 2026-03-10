Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u devirdi, yine İstanbul yine aynı skor

Juventus'u deviren Galatasaray', Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçında İstanbul'da Liverpool'u ağırladı.



Maçı İspanyol hakem Gil Manzano yönetti. Mücadeleyi 1-0 Galatasaray kazandı. Sarı kırmızılı ekibin golü 7. dakikada Lemina'dan geldi.



CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Davinson Sanchez, gördüğü sarı kart nedeniyle Liverpool ile oynanacak rövanşta cezalı duruma düştü.

Galatasaray ile Liverpool, lig aşamasında da karşılaşmş, İstanbul'daki maçı sarı kırmızılılar 1-0 kazanmıştı. Bu turun rövanşı 18 Mart Çarşamba saat 23'te Anfield'da oynanacak. Galatasaray taraftarı cezası nedeniyle İngiltere deplasmanında takımının yanında yer alamayacak.



2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri müsabakanın ilk 11'inde 2 oyuncu değiştirdi.

Buruk, derbiye ilk 11'de başlayan Sallai ile Sane'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bunların yerine Singo ile Lang'ı başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

BAKAN BAK PROTOKOLDE

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden izledi.

Galatasaray-Liverpool müsabakası için RAMS Park'a gelen Bakan Bak'ı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ve genel sekreter Eray Yazgan karşıladı. Bak, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.



LİVERPOOL TARAFTARINDAN ATATÜRKLÜ PANKART

İngiliz temsilcisinin taraftarları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya barışıyla ilgili sözlerinin yer aldığı pankart açtı.

Taraftarlar, konuk takım tribününde İngilizce, "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankartı astı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Liverpool mücadelesini yerinde takip etti.

Mücadele öncesinde RAMS Park'a gelen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yönetici İbrahim Hatipoğlu tarafından karşılandı.

FATİH TERİM'DEN DESTEK

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Liverpool mücadelesini statta izledi.

RAMS Park'a gelen Terim, ailesiyle birlikte mücadeleyi locadan seyretti.



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



7' Lemina'nın golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti



45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE



62' Galatasaray'ın Osimhen ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi



71' Liverpool'un köşe vuruşundan bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal oldu



90' Maç sona erdi