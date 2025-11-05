Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde seriye bağladı: Osimhen'in gecesinde Ajax'a farklı tarife!
05.11.2025 16:34
Son Güncelleme: 06.11.2025 00:55
Haber Merkezi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Ajax'ı mağlup etti ve üst üste 3. kez kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59, 65 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.
Bu skorun ardından Devler Ligi'nde üst üte 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 9'a yükseltti. Ajax ise 4. maçlar sonunda henüz puanla tanışamadı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü USG'yi konuk edecek. Ajax ise Benfica'yı ağırlayacak.
Galatasaraylı Singo'nun, Ajax'ın hücum oyuncusu Mika Godts ile ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
AJAX 0-3 GALATASARAY
1' Maç başladı.
4' Ajax'ta Mokio, Torreira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
15' NET GOL KAÇTI! Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Singo'nun ceza sahası içine yaptığı ortayı 3 kişi arasında kontrol eden Osimhen şutunu çekti. Kaleci Pasveer güçlükle kurtardı.
18' Galatasaray gole yaklaştı! Kazanılan kornerde topun başına geçen Sara'nın ortasına iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci Pasveer kurtardı.
37' Ajax tehlikesi! Sağ kanattan gelişen atakta içeriye yapılan ortayı Abdülkerim uzaklaştırmak istedi. Yay üzerinde bulunan Gloukh, önüne düşen topa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak auta gitti.
38' Ajax'ta Gaaei, Sallai'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı. Galatasaray'da Sara'nın yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.
52' Galatasaray etkili geldi! Ceza sahası dışında topla buluşan Sallai'nin şutunu kaleci Pasveer kurtardı.
59' GOL! Galatasaray 1-0 önde! Sağ kanattan gelişen atakta Sane'nin ortasını iyi takip eden Osimhen, kafa vuruşuyla fileleri sarstı ve takımını öne geçirdi.
64' PENALTI! Galatasaray penaltı kazanadı! Sol kanattan gelişen atakta Barış Alper Yılmaz'ın ortasına Baas, eliyle müdahale etti. VAR uyarısıyla monitörde pozisyonu inceleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi.
66' GOL! Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.
76' PENALTI! Galatasaray bir penaltı daha kazandı! Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper'in şutunda savunmanın eline çarpan top sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi.
78' GOL! Galatasaray 3-0 önde! Topun başına geçen Osimhen, bu kez meşin yuvarlağı farklı köşeye gönderdi ve skor 3-0'a geldi.
Galatasaraylı Sane ve Osimhen, Ajax maçında atılan gol sonrası böyle sevindi.
İLK 11'LER
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst.
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Davinson, Singo, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Sallai, Osimhen.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçını böyle takip etti.
BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Johan Cruijff Arena'da yapılan maça sarı-kırmızılı takım Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında iç sahada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosunda 3 değişiklik gerçekleştirdi.
Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor maçında 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı'yı yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ü Hollanda'ya getirmedi. Buruk, bu oyuncuların yerine Singo, Sanchez ve Jakobs'u sahaya sürdü.
SANCHEZ FORMASINA KAVUŞTU
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 1 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü.
Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sanchez, Trabzonspor karşısında forma giyemedi. Kolombiyalı stoper, eski takımı Ajax karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
SINGO GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Singo, sakatlığının ardından 11'deki yerini aldı.
Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Singo, sonrasında RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemedi.
Genç savunma oyuncusu, 4 maçın ardından Ajax karşısında ilk 11'e geri döndü.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Singo, Ajax maçına ilk 11'de başladı.
BARIŞ ALPER, 9 MAÇ SONRA YEDEK
Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 9 karşılaşma sonra ilk defa ilk 11'de başlamadı.
Son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında yedek soyunan Barış Alper Yılmaz, sonrasında Eintracht Frankfurt, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Liverpool, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarına ilk 11'de başladı.
Barış Alper, 9 karşılaşmanın ardından Ajax karşısında yedek kulübesinde görev bekledi.
Galatasaray'ın Ajax maçında sahaya çıkan ilk 11'i.
AJAX'TA 4 DEĞİŞİKLİK
Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin 11. haftasında son oynadıkları Heerenveen maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Hollanda ekibi, karşılaşmaya Remko Pasveer, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Owen Wijndal, Davy Klaassen, Youri Regeer, Jorthy Mokio, Mika Godts, Oscar Gloukh ve Wout Weghorst 11'i ile sahaya çıktı.
Ajax'ın yedek kulübesinde ise Vitezslav Jaros, Joeri Heerkens, Lucas Rosa, Ko Itakura, Raul Moro, James McConnell, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu, Kian Fitz-Jim, Gerald Alders ve Rayane Boundia yer aldı.
Heitinga, son karşılaşmada görev verdiği Itakura, Rosa ve Moro'yu yedeğe çekti. Chelsea maçında direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor da cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Hollandalı teknik adam, bu oyuncuların yerine Sutalo, Gaaei, Klaassen ve Mokio'ya 11'de görev verdi.
Ajax'ın Galatasaray karşısındaki ilk 11'i.