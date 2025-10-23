Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazandı? İşte dev gelir!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta 2 galibiyet alan Galatasaray kasasını doldurdu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’un ardından sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek hem üç puanı hem de ciddi bir kazancı hanesine yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyet sayesinde UEFA’dan 2.1 milyon euro galibiyet primi kazandı.
Galatasaray’da, Bodo/Glimt maçı için 50 binden fazla taraftar RAMS Park tribünlerini doldurdu.
İKİ MAÇTAN YAKLAŞIK 10 MİLYON EURO
Maç günü elde edilen bilet satışları, GS Store mağazalarındaki ciro ve UEFA galibiyet primi ile birlikte toplam gelir 5 milyon euroyu geçti.
Galatasaray, Liverpool ve Bodo/Glimt karşılaşmalarından galibiyet, satışlar ve sponsorlarla yaklaşık 10 milyon euro daha kazanç sağlamış oldu.
Galatasaray, Devler Ligi'ne katılım parası olarak ise 23 milyon euro kazanmıştı
