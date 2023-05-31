Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gider ve kaç eleme oynayacak?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti. MKE Ankaragücü'nün golünü ise Milson attı. Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran Galatasaray, kendisi gibi ligde bir maçı kalan ikinci sıradaki Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Sarı kırmızılı takımın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne nasıl katılacağı merak edilmeye başlandı.

Son olarak 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, bir kez daha devler ligine hazırlanıyor.



Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi elemesine 2. turdan dahil olacak.

İtalya'da Serie A'nın köklü kulüplerinden Inter, sezonu ilk 4 takım içinde bitirmeyi garantiledi ve UEFA Şampiyonlar Ligi vizesini aldı.



Mavi siyahlıların bu başarısı sayesinde Süper Lig şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için 1'nci değil, 2'nci ön eleme turundan katılacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 16. kez grup aşamasında yer almıştı.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?



Bu değişiklikle Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 1. ön eleme turu maçı için 11 - 12 Temmuz yerine 2. ön eleme turuna 25 - 26 Temmuz'da çıkarak sezonu daha geç açma ve daha az eleme turu oynama şansı yakaladı.



GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL GİDER?



Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 3 tur geçmesi gerekiyor.