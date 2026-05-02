Galatasaray şampiyonluk için sahada. Samsunspor maçı 11'i belli oldu
02.05.2026 19:04
Galatasaray son idmanını taraftara açık yapmıştı.
Galatasaray, 26. şampiyonluğunu kutlamak için Samsunspor'a konuk olacak. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...
Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğunu bekliyor.
Saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Onur Coşkunses yönetecek.
Fenerbahçe'yi yenerek zirvedeki farkı 7 puana çıkaran sarı kırmızılılar, Samsunspor'u yenerse bitime 2 hafta zaferini ilan edecek.
EKSİKLER
Okan Buruk'un ekibi Karadeniz deplasmanına 2 eksikle gitti.
Kart cezalısı Uğurcan Çakır ve tedavisi süren Asprilla kafilede yer almadı.
Sarı Kırmızılılar bugün puan kaybetse bile 26. şampiyonluğunu garantileyebilir.
Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün oynayacakları maçları kazanamazlarsa, zirvedeki tablo kesinleşecek.
Ev sahibi Samsunspor ise 45 puanla altıncı basamakta.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Mendes, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Mouandilmadji.
Galatasaray: Günay; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina; Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.