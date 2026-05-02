Galatasaray şampiyonluk için sahada. Samsunspor maçı 11'i belli oldu

02.05.2026 19:04

Anadolu Ajansı

Galatasaray son idmanını taraftara açık yapmıştı.

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, 26. şampiyonluğunu kutlamak için Samsunspor'a konuk olacak. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğunu bekliyor.
 

Saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Onur Coşkunses yönetecek.

 

Fenerbahçe'yi yenerek zirvedeki farkı 7 puana çıkaran sarı kırmızılılar, Samsunspor'u yenerse bitime 2 hafta zaferini ilan edecek.

 

EKSİKLER

 

Okan Buruk'un ekibi Karadeniz deplasmanına 2 eksikle gitti.

 

Kart cezalısı Uğurcan Çakır ve tedavisi süren Asprilla kafilede yer almadı.

 

Sarı Kırmızılılar bugün puan kaybetse bile 26. şampiyonluğunu garantileyebilir.

 

Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün oynayacakları maçları kazanamazlarsa, zirvedeki tablo kesinleşecek.

 

Ev sahibi Samsunspor ise 45 puanla altıncı basamakta.

İLK 11'LER

Samsunspor:  Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Mendes, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Mouandilmadji.

 

Galatasaray:  Günay; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina; Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.