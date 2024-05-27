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Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray şampiyonluk kutlamasının ne zaman ve nerede yapılacağı, Galatasaraylı taraftarlar tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonu olan Galatasaray, sürpriz şarkıcılar ve ışık gösterisiyle kutlama yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamayla birlikte kutlama tarihi, yeri ve bilet fiyatları belli oldu. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonu olan , şampiyonluk kutlaması için taraftarlarıyla buluşuyor. Galatasaray Spor Kulübü, şampiyonluk kutlamasıyla ilgili ayrıntıları açıkladı. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? fiyatları ne kadar?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05’te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!

Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden GS Logolu passolig kartı sahiplerine satışa sunulmuştur.

2023-2024 Futbol sezonunda Vip Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlarımız, bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir.

2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahiplerimiz Localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir.

Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore’lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlarımıza Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir.

2023-2024 Otopark giriş hakkı olan taraftarlarımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir."

BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Doğu Batı Vip Tribünler 1.000 TL

Doğu -Batı Alt Tribün 500 TL

Doğu -Batı Üst Tribün 250 TL

Kuzey - Güney Kale Arkası 150 TL

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