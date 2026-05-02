Galatasaray şampiyonluk maçında Samsunspor'a mağlup oldu

02.05.2026 19:04

Son Güncelleme: 02.05.2026 22:06

Galatasaray şampiyonluk maçında Samsunspor'a mağlup oldu
Anadolu Ajansı

Samsunspor'un gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, kazanması halinde şampiyon olacağı maça Samsun deplasmanında çıktı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğunu kutlamak için Samsun deplasmanında 3 puan aradı. A


Maçı 4-1'lik farklı skorla Samsunspor kazandı. Sarı kırmızılı ekip bu skorla 74 puanda kaldı ve şampiyonluk turunu erteledi. Galatasaray, yeni haftada evinde Antalyaspor'u yenmesi halinde şampiyon olacak.

Samsunspor-Galatasaray mücadelesini hakem Onur Coşkunses yönetti. 


GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI
 

Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı. Uruguaylı yıldız, ikinci yarıya çıkamadı. 

 

Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç kırmızı kart gördü. Günay'ın yerine üçüncü kaleci Batuhan Şen oyuna dahil oldu. Şen Süper Lig'de ilk maçına çıktı.
 

EKSİKLER

 

Okan Buruk'un ekibi Karadeniz deplasmanına 2 eksikle gitti. Kart cezalısı Uğurcan Çakır ve tedavisi süren Asprilla kafilede yer almadı.

 

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

21:58
MAÇ SONA ERDİ
Samsunspor-Galatasaray maçı 4-1'lik skorla tamamlandı.
Anadolu Ajansı
21:46
SAMSUN DÖRDÜ BULDU
Samsunspor, Galatasaray karşısında farkı açtı. Ndiaye kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı.
Anadolu Ajansı
21:34
FARK 2'YE ÇIKTI
Samsunspor, 10 kişi kalan Galatasaray karşısında baskıyı artırdı ve Mouandilmadji'nin golüyle üçüncü golü kaydetti.
Anadolu Ajansı
21:27
KIRMIZI KART
Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç ceza sahası dışında elle müdahale ettiği için kırmızı kart gördü. Günay'ın yerine üçüncü kaleci Batuhan Şen oyuna dahil oldu.
Anadolu Ajansı
21:21
SAMSUN ÖNE GEÇTİ
1-0 geriden gelen Samsunspor, Ndiaye attığı golle 2-1 öne geçti.
Anadolu Ajansı
20:51
İLK YARI SONA ERDİ
İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Anadolu Ajansı
20:25
SKOR EŞİTLENDİ
Mouandilmadji'nin golüyle Samsunspor eşitliği yakaladı.
Anadolu Ajansı
20:11
GOL ERKEN GELDİ
Yunus Akgün'ün golüyle Galatasaray Samsun'da 1-0 öne geçti.
Anadolu Ajansı
20:00
MAÇ BAŞLADI
Samsunspor-Galatasaray maçında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
19:30
"AMACIMIZ BİR AN ÖNCE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç önünde şu açıklamayı yaptı: "Fenerbahçe maçından sonra 1 gün izin yaptık, sonra çalıştık. İyi de çalıştık. Konsantrasyonumuzu kaybetmedik. Bir şampiyonluk maçına çıkıyoruz, aynı ciddiyeti gösterdik 7 puan farka rağmen. Buradan şampiyon olarak ayrılmak çok önemli. Ne kadar erken olursa daha değerli oluyor. Çok maç oynadık, milli takıma gidecek de çok oyuncu var. Amacımız bir an önce şampiyonluğa ulaşmak."
Anadolu Ajansı
19:10
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Mendes, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Mouandilmadji. Galatasaray: Günay; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina; Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Anadolu Ajansı