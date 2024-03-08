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Galatasaray, şampiyonluk yarışında Çaykur Rizespor karşısında (Canlı anlatım)

Süper Lig'de 29. haftasında lider Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İşte ayrıntılar ve karşılaşmanın canlı anlatımı...

Galatasaray, şampiyonluk yarışında Çaykur Rizespor karşısında (Canlı anlatım)

'in 29. hafta açılış maçında  ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor.

Maçta Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Şimşek'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Şeker.

Mücadelenin video yardımcı hakemi (VAR) Onur Özütoprak, asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu ve İbrahim Bozbey.

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Serge Aurier sakatlıklarından dolayı, Sergio Oliveira da teknik heyet kararıyla kadroda yer almıyor.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Çaykur Rizespor maçında tek değişiklik yaptı.

Victor Nelsson'un partneri Berkan Kutlu oldu. Buruk, bu sezon Barış Alper Yılmaz gibi Berkan Kutlu'ya da birçok pozisyonda görev verdi. Rizespor mücadelesinde defansın ortasında oynayan Berkan daha önce de orta saha dışında sol bekte forma giymişti.

Galatasaray, şampiyonluk yarışında Çaykur Rizespor karşısında (Canlı anlatım) - 1

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

9' Galatasaray'da yeni transfer Derrick Köhn gelen ortaya gelişine vurarak perdeyi açtı: 1-0

23' Galatasaray'da sakatlanan Kaan Ayhan yerine 23. dakikada Zaha oyuna dahil oldu

23' Torreira'ya yapılan müdahale sonrası Icardi hakeme yaptığı itiraz sonrası sarı kart gördü

31' Torreira sarı-kırmızılıları 2-0 öne geçirdi

38' Çaykur Rizespor, Hojer'ın golüyle farkı 1'e indirdi

Galatasaray, şampiyonluk yarışında Çaykur Rizespor karşısında (Canlı anlatım) - 2

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Minchev

Galatasaray, şampiyonluk yarışında Çaykur Rizespor karşısında (Canlı anlatım) - 3

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