Galatasaray, şampiyonluk yarışında Çaykur Rizespor karşısında (Canlı anlatım)

Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor.



Maçta Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Şimşek'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Şeker.

Mücadelenin video yardımcı hakemi (VAR) Onur Özütoprak, asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu ve İbrahim Bozbey.



Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Serge Aurier sakatlıklarından dolayı, Sergio Oliveira da teknik heyet kararıyla kadroda yer almıyor.



OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Çaykur Rizespor maçında tek değişiklik yaptı.

Victor Nelsson'un partneri Berkan Kutlu oldu. Buruk, bu sezon Barış Alper Yılmaz gibi Berkan Kutlu'ya da birçok pozisyonda görev verdi. Rizespor mücadelesinde defansın ortasında oynayan Berkan daha önce de orta saha dışında sol bekte forma giymişti.

