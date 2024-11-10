Galatasaray - Samsunspor (Canlı anlatım)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de zirvede en yakın takipçisi Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
82. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
75. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
İLK YARI SONUCU
45. DAKİKA
34. DAKİKA - SARI KART
31. DAKİKA - SARI KART
3. DAKİKA - GOL
Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti.
Osimhen, golün ardından sezonu kapatan ve tribünde yer alan Mauro Icardi'nin formasını tribünlere gösterdi.
Ayrıca golden sonra Icardi'yle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çaldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında milli ara öncesi Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÇİN KOREOGRAFİ
Galatasaray taraftarı maç öncesi "Atam dün, bugün, yarın ve daima izindeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir koreografi düzenledi.
Samsunsporlu taraftarlar ise kendilerine ayrılan bölümde "Kasım'da aşk başkadır, çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır." ifadelerinin yer aldığı pankartla koreografiye katıldı.
Ayrıca her iki takım da Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu formalarla sahada yer aldı.
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Galatasaray'da Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi sezonu kapattı.
Kaan Ayhan sarı kart cezası bulunduğundan forma giyemeyecek.
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