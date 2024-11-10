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Galatasaray - Samsunspor (Canlı anlatım)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de zirvede en yakın takipçisi Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray - Samsunspor (Canlı anlatım)
MAÇ SONUCU
Galatasaray, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak milli araya lider girdi!
90+2. DAKİKA - GOL
Samsunspor'da Benasser, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek farkı 1'e düşürdü.
86. DAKİKA - DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da Yunus Akgün yerini Elias Jelert'e bıraktı.
85. DAKİKA - GOL
Galatasaray, Michy Batshuayi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.

82. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Victor Osimhen;'in yerine Hakim Ziyech oyuna dahil oldu.

75. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz yerini Batshuayi ve Berkan Kutlu'ya bıraktı.
70. DAKİKA - SARI KART
Galatasaray'da sarı kart gören Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü.
57. DAKİKA
Samsunspor'da Emre Kılınç, sarı kart gördü.
55. DAKİKA - GOL
Galatasaray, Victor Osimhen'in kaydettiği golle yeniden öne geçti.
50. DAKİKA - GOL
Samsunspor'da Ntcham penaltı vuruşunu gole çevirerek skora denge sağladı.
49. DAKİKA - SARI KART
Galatasaray'da Fernando Muslera, hakemin penaltı kararına itiraz ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü.
46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Hafif sakatlığı bulunan Ismail Jakobs, yerini Victor Nelsson'a bıraktı.
İKİNCİ YARI
Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

İLK YARI SONUCU

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45. DAKİKA

Karşılaşmada ilk yarı sonuna 2 dakikalık ilave zaman eklendi.

34. DAKİKA - SARI KART

Osimhen, Van Drongelen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

31. DAKİKA - SARI KART

Samsunspor'da Bennasser, Osimhen'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

3. DAKİKA - GOL

Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. 

Osimhen, golün ardından sezonu kapatan ve tribünde yer alan Mauro Icardi'nin formasını tribünlere gösterdi. 

Ayrıca golden sonra Icardi'yle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çaldı. 

CANLI ANLATIM
Karşılaşma Samsunspor'un santrasıyla başladı.

, Süper Lig'in 12. haftasında milli ara öncesi Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11
 
Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÇİN KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı maç öncesi "Atam dün, bugün, yarın ve daima izindeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir koreografi düzenledi.

Samsunsporlu taraftarlar ise kendilerine ayrılan bölümde "Kasım'da aşk başkadır, çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır." ifadelerinin yer aldığı pankartla koreografiye katıldı.

Ayrıca her iki takım da Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu formalarla sahada yer aldı.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi sezonu kapattı.

Kaan Ayhan sarı kart cezası bulunduğundan forma giyemeyecek.

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