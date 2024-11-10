Galatasaray - Samsunspor (Canlı anlatım)

Galatasaray'da Victor Osimhen;'in yerine Hakim Ziyech oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz yerini Batshuayi ve Berkan Kutlu'ya bıraktı.

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında milli ara öncesi Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11



Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen



Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÇİN KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı maç öncesi "Atam dün, bugün, yarın ve daima izindeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir koreografi düzenledi.

Samsunsporlu taraftarlar ise kendilerine ayrılan bölümde "Kasım'da aşk başkadır, çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır." ifadelerinin yer aldığı pankartla koreografiye katıldı.

Ayrıca her iki takım da Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu formalarla sahada yer aldı.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi sezonu kapattı.

Kaan Ayhan sarı kart cezası bulunduğundan forma giyemeyecek.