NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında (Canlı anlatım)

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. İşte ayrıntılar ve canlı anlatım...

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında (Canlı anlatım)
Samsunspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman

, 'in 24. haftasında zirve takibini sürdürmek için deplasmanında sahada. 

Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. VAR hakemi ise Mustafa İlker Coşkun olarak görev yapıyor. 

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

5' Nelsson Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi

EKSİKLER

Sakatlıkları süren Abdülkerim ve Oliveria'nın yanı sıra milli takımdaki Ziyech forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Samsunspor'da ise 2 futbolcu forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampından dönen Nanu, Olivier Ntcam ve Kingsley Schindler yeniden kadroya alınırken hafif sakatlığı bulunan Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

TAKIMLAR NASIL BAŞLADI?

İLK 11'LER

Samsunspor:

Okan, Van Drongelen, Satka, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara.

Galatasaray:

Muslera,Kaan-Nelsson-Sanchez-Berkan, Torreira-Kerem D.,Barış Alper-Mertens-Kerem A.,Icardi

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;