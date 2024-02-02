Galatasaray, Samsunspor deplasmanında (Canlı anlatım)

EKSİKLER



Sakatlıkları süren Abdülkerim ve Oliveria'nın yanı sıra milli takımdaki Ziyech forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Samsunspor'da ise 2 futbolcu forma giyemeyecek.



Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampından dönen Nanu, Olivier Ntcam ve Kingsley Schindler yeniden kadroya alınırken hafif sakatlığı bulunan Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

TAKIMLAR NASIL BAŞLADI?



İLK 11'LER Samsunspor:



Okan, Van Drongelen, Satka, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara.



Galatasaray:



Muslera,Kaan-Nelsson-Sanchez-Berkan, Torreira-Kerem D.,Barış Alper-Mertens-Kerem A.,Icardi