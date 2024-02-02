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Galatasaray, Samsunspor deplasmanında (Canlı anlatım)

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada ikinci yarı devam ediyor. İşte ayrıntılar ve canlı anlatım...

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında (Canlı anlatım)

, 'in 24. haftasında zirve takibini sürdürmek için deplasmanında sahada. 

Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. VAR hakemi ise Mustafa İlker Coşkun olarak görev yapıyor. 

33 bin 919 kişilik statta her iki takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

5' Nelsson Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi

10' Sarı-kırmızılılar Barış Alper'in golüyle farkı 2'ye çıkardı

19' Taylan Antalyalı'nın kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı

45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

47' Holse'nin vuruşunu Muslera kurtardı.

64' Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Zaha oyunda

74' Samsunspor'da Alim Öztürk'e sarı kart çıktı

76' Dries Mertens'in yerine Halil Dervişoğlu oyuna girdi

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında (Canlı anlatım) - 1

EKSİKLER

Sakatlıkları süren Abdülkerim ve Oliveria'nın yanı sıra milli takımdaki Ziyech forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Samsunspor'da ise 2 futbolcu forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampından dönen Nanu, Olivier Ntcam ve Kingsley Schindler yeniden kadroya alınırken hafif sakatlığı bulunan Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında (Canlı anlatım) - 2

TAKIMLAR NASIL BAŞLADI?

İLK 11'LER

Samsunspor:

Okan, Van Drongelen, Satka, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara.

Galatasaray:

Muslera,Kaan-Nelsson-Sanchez-Berkan, Torreira-Kerem D.,Barış Alper-Mertens-Kerem A.,Icardi

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