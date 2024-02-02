Galatasaray, Samsunspor deplasmanında (Canlı anlatım)

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında zirve takibini sürdürmek için Samsunspor deplasmanında sahada.
Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. VAR hakemi ise Mustafa İlker Coşkun olarak görev yapıyor.
33 bin 919 kişilik statta her iki takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
5' Nelsson Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi
10' Sarı-kırmızılılar Barış Alper'in golüyle farkı 2'ye çıkardı
19' Taylan Antalyalı'nın kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı
45' İlk yarı sona erdi
İKİNCİ YARI
47' Holse'nin vuruşunu Muslera kurtardı.
64' Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Zaha oyunda
74' Samsunspor'da Alim Öztürk'e sarı kart çıktı
76' Dries Mertens'in yerine Halil Dervişoğlu oyuna girdi
EKSİKLER
Sakatlıkları süren Abdülkerim ve Oliveria'nın yanı sıra milli takımdaki Ziyech forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Samsunspor'da ise 2 futbolcu forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampından dönen Nanu, Olivier Ntcam ve Kingsley Schindler yeniden kadroya alınırken hafif sakatlığı bulunan Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
TAKIMLAR NASIL BAŞLADI?
İLK 11'LER
Samsunspor:
Okan, Van Drongelen, Satka, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara.
Galatasaray:
Muslera,Kaan-Nelsson-Sanchez-Berkan, Torreira-Kerem D.,Barış Alper-Mertens-Kerem A.,Icardi
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