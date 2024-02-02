Galatasaray, Samsunspor deplasmanında (Canlı anlatım)

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında zirve takibini sürdürmek için Samsunspor deplasmanında sahada.

Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. VAR hakemi ise Mustafa İlker Coşkun olarak görev yapıyor.

33 bin 919 kişilik statta her iki takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.