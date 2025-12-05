Galatasaray-Samsunspor maçı bitti, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hemen harekete geçti
05.12.2025 22:30
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
PENALTI İTİRAZI
Karşılaşmanın 90+7. dakikasında yaşanan pozisyon ise kamuoyunun gündemine oturdu. Sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Holse'nin ortasına ceza sahası içinde Kazımcan Karataş müdahale etti. Konuk ekip oyuncuları, "elle oynama" iddiasıyla hakem Mehmet Türkmen'e penaltı itirazında bulundu.
VAR'ı dinleyen Türkmen, oyunu devam ettirdi ve penaltı kararı çıkmadı. Bu durum sonrası Samsunsporlu futbolcular isyan etti.
SADETTİN SARAN HAREKETE GEÇTİ
Maçın sona ermesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan flaş bir hamle geldi.
ACİL TOPLANTI TALEBİ
Saran, telefon üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan acil toplantı talep etti.
Toplantı talebinin Galatasaray-Samsunspor maçının son dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu nedeniyle iletildiği öğrenildi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
İşte sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada kullanılan ifadeler:
Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir.
Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.
Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir.
Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır.
Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur.
Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır.