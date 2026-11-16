Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, nerede oynanacak? Süper Lig'de 12. hafta
16.11.2026 16:04
Son Güncelleme: 16.11.2026 16:05
Galatasaray, zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında taraftarı önünde Samsunspor'la heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Galatasaray, RAMS Park'taki zemin bakımı nedeniyle maçı farklı statta oynayacak.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 28 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, Samsunspor karşısında kazanmak ve zirvedeki puan farkını korumak istiyor. Kritik mücadele öncesinde ise karşılaşmanın oynanacağı stat değişti. Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, nerede oynanacak?
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor 21 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor karşısına çıkıyor
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray, RAMS Park'taki zemin bakımı çalışması nedeniyle Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Buna göre; Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan karşılaşmak RAMS Park yerini Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.