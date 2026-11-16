Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, nerede oynanacak? Süper Lig'de 12. hafta

Trendyol Süper Lig 'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 28 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, Samsunspor karşısında kazanmak ve zirvedeki puan farkını korumak istiyor. Kritik mücadele öncesinde ise karşılaşmanın oynanacağı stat değişti. Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, nerede oynanacak?

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor 21 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak