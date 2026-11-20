SAMSUNSPOR YENİDEN ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR



Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, futbol direktörü Fuat Çapa, icra kurulu üyeleri, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Basın mensupları ile her ay bilgilendirme toplantısı yaptıklarını hatırlatan Bilen, "Takımımız milli aradan sonra cumartesi günü Galatasaray 'la ile deplasmanda zor bir mücadele yapacak. Milli takımdan dönen oyuncularımızla birlikte, bugün ve yarın tam takım halinde çalışma fırsatımız olacak. İnşallah Konyaspor maçından elde ettiğimiz kazanım ve moral, motivasyonla Galatasaray maçından da puan ya da puanlarla ayrılmak için mücadele edeceğimize inanıyoruz. Bu konuda teknik ekibimize ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz." diye konuştu.