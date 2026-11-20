Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray için rekor maçı
20.11.2026 10:00
Galatasaray, ligin 12. haftasında Samsunspor karşısına çıkıyor.
Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray sahasında Karadeniz ekiplerinden Samsunspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. 28 puanla zirvedeki yerini koruyan Galatasaray rekor için sahada olacak.
Trendyol Süper Lig'de heyecan milli ara sonrasında Galatasaray-Samsunspor mücadelesiyle devam edecek. Uluslar Ligi'nde milli maçların tamamlanmasının ardından yeniden Süper Lig'e odaklanan Galatasaraylı futbolcular, Samsunspor karşısında iyi bir performans sergilemek ve mücadeleyi kazanmak istiyor. Samsunspor ise kötü günleri geride bırakmak ve Galatasaray galibiyetiyle yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray , 21 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Samsunspor'u ağırlayacak.
Saat 16.00'da başlayacak olan kritik mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray, Samsunspor karşısında galibiyet hedefliyor.
GALATASARAY REKOR İÇİN SAHADA OLACAK
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor'u ağırlayacak Galatasaray, kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 5 sezonda üst üste 4 kez şampiyon olan ve birçok rekor kıran sarı-kırmızılı ekip, yeni bir başarının daha eşiğinde bulunuyor.
Ligdeki son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Galatasaray, Samsunspor karşısında kaybetmemesi halinde sahasındaki namağlup serisini 42 müsabakaya çıkararak rekor kıracak.
Kritik mücadele zemin yenileme çalışmaları nedeniyle farklı stadyumda oynanacak.
MÜCADELE BAŞAKŞEHİR'DE OYNANACAK
Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamayla, RAMS Park zemininde yapılacak bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığı belirtildi.
Samsunspor'da ayağa kalkmak için tek hedef galibiyet
SAMSUNSPOR YENİDEN ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR
Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, futbol direktörü Fuat Çapa, icra kurulu üyeleri, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.
Basın mensupları ile her ay bilgilendirme toplantısı yaptıklarını hatırlatan Bilen, "Takımımız milli aradan sonra cumartesi günü Galatasaray'la ile deplasmanda zor bir mücadele yapacak. Milli takımdan dönen oyuncularımızla birlikte, bugün ve yarın tam takım halinde çalışma fırsatımız olacak. İnşallah Konyaspor maçından elde ettiğimiz kazanım ve moral, motivasyonla Galatasaray maçından da puan ya da puanlarla ayrılmak için mücadele edeceğimize inanıyoruz. Bu konuda teknik ekibimize ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz." diye konuştu.
Okan Buruk'tan rekor denemesi.
OKAN BURUK SAHASINDA YABANCI HOCALARA KAYBETMİYOR
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımları konuk ettiği hiçbir Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonundan bu yana 21 iç saha maçında yabancı çalıştırıcıların takımlarını ağırlayan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Buruk'un Galatasaray'ı, bu alandaki 22. iç saha maçında Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Samsunspor'u ağırlayacak.