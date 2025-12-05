Galatasaray-Samsunspor maçı sonrası bir tepki de Beşiktaş'tan geldi
05.12.2025 23:36
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup ettiği maçın ardından Beşiktaş'tan bir paylaşım geldi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor kozlarını paylaştı.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Samsunsporlu futbolcular penaltı beklemişti.
Hakem Mehmet Türkmen, VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası devam kararı vermişti.
Kırmızı-beyazlılar, karar sonrası isyan ederken Fenerbahçe'den de bir paylaşım gelmişti.
Sarı-lacivertliler karara tepki gösterirken, bir tepki de Beşiktaş'tan geldi.
“TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ, VAR GÖR(E)MEDİ!”
Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tüm Türkiye gördü, VAR gör(e)medi!" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ın paylaşımı.
Gönderide el ve top sembolleri de yer alırken, yanlarında "Bu el" ve "Bu top" yazılarının yazdığı görüldü.