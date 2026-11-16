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Galatasaray-Samsunspor maçının stadyumu değişti

16.11.2026 15:49

Galatasaray-Samsunspor maçının stadyumu değişti
Anadolu Ajansı

Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park'ın zemini son dönemde eleştirilmişti.

AA
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Galatasaray'ın Samsunspor'u konuk edeceği karşılaşmanın stadyumunun değiştiği açıklandı.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'la oynayacağı müsabakaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.

 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, stat zemininde çalışma yapılacağı belirtilerek, "21 Kasım Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır." denildi.

 

Açıklamada, "Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere kulübün değerli yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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