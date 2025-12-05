Galatasaray, Samsunspor'u 90+2'de devirdi

TARAFTARDAN DERBİ MORALİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan takımlarına moral verdi.

Taraftarlar, çok sayıda eksikle gidilen Chobani Stadı'nda sergilenen iyi futbola rağmen uzatma dakikalarında yediği golle 2 puan bırakan takımlarına destek oldu. Sarı-kırmızılı futbolseverler futbolculara, "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yaptı.

Galatasaray taraftarı, tribünlere ilk olarak derbide kaşı açılan ve sosyal medya hesabından, "Takımım ve bu renkler için canımı veririm" şeklinde paylaşım yapan Lucas Torreira'yı çağırdı. Uruguaylı futbolcu, kendisi için özel hazırlanan pankartla poz verdi.

REIS DA KADROYU KORUDU

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligin 14. haftasında 1-1 sona eren Corendon Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Zirve takibini sürdüren kırmızı-beyazlı takım, lider Galatasaray karşısına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carl Holse, Eyüp Aydın, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye 11'i ile mücadele etti.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Albert Posiadala, Efe Berat Toruz, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Polat Yaldır, Tahsin Bülbül, Marius Moundilmadji görev bekledi.