Galatasaray, Samsunspor'u 90+2'de devirdi
05.12.2025 10:16
Son Güncelleme: 05.12.2025 22:14
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u son dakika golüyle mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Leroy Sane, 29 ve 90+2. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Kırmızı-beyazlıların sayıları ise 56. dakikada Musaba ve 88. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.
Bu skorun ardından sarı-kırmızılılar, puanını 36'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.
Galatasaraylı Osimhen ile Samsunsporlu Holse'nin ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
8' GOL! Galatasaray 1-0 önde! Organize gelişen atakta sağ kanattan ceza sahasına giren Leroy Sane, çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve takımını üstünlüğe taşıdı.
21' Galatasaray etkili geldi! Sane'nin pasıyla sağ kanattan koşu göstererek buluşan Davinson Sanchez'in çevirdiği topu Sara tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi.
22' Galatasaray gole yaklaştı! Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı.
29' GOL! Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte süratlenen Leroy Sane'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Victor Osimhen, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı. Galatasaray'da Lemina'nın yerine Arda Ünyay oyuna dahil oldu. Samsunspor'da ise Eyüp Aydın çıktı, Ntcham girdi.
46' Samsunspor etkili geldi! Topla birlikte rakip yarı alana geçen Musaba, sağına çekerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
51' Samsunspor gole yaklaştı! Ceza sahası dışında topla buluşan Ntcham'ın şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.
56' GOL! Samsunspor farkı 1'e indirdi! Sağ kanatta topla buluşan Emre Kılınç, Kazımcan'a attığı çalım sonrası ortasını yaptı. Meşin yuvarlağa kafasıyla dokunan Musaba, fileleri sarstı ve durumu 2-1'e getirdi.
67' Galatasaray'da İlkay Gündoğan çıktı, Yunus Akgün oyunda.
80' Samsunspor eşitliğe çok yaklaştı! Ceza sahasının solunda topla buluşan Tomasson'un ayak dışı vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.
88' GOL! Samsunspor beraberliği yakaladı! Sağ kanatta topla buluşan ve çalımlarla ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın vuruşu savunmaya da çarparak ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi.
90+2' GOL! Galatasaray yeniden önde! Ceza sahası içine doldurulan topa röveşata vuruş yapan Osimhen'in şutu fileleri sarstı ve skor 3-2'y geldi.
Galatasaray'da Leroy Sane ve Victor Osimhen'in gol sevinci.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Barış Alper, Sane, Osimhen.
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.
OKAN BURUK KADROYU BOZMADI
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'i bozmadı.
Süper Lig'de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta hem Türkiye hem de Avrupa'daki başarılı performansıyla dikkati çeken kırmızı-beyazlıları konuk etti.
Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Çağrı Hakan Balta, Arda Ünyay yer aldı.
Okan Buruk, ligin 14. haftasında deplasmanda son anlarda yedikleri golle 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu farklı gerekçelerle Samsun temsilcisine karşı görev yapamadı.
Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan ile kırmızı kart cezalısı Roland Sallai, bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezaları verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, kritik müsabakada takımlarının yanında olamadı.
TRİBÜNDEN ŞAMPİYONLUK İDDİASI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, açtıkları pankartlarla Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarını belirtti.
Taraftarlar, kale arkası tribünlerinde "Bu takım bu sene söke söke şampiyon." "Kenetlenin başka Galatasaray yok." "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" ve "Galatasaray tek siz hepiniz" şeklinde pankartlar açtı.
Galatasaraylı taraftarların açtığı pankart.
TARAFTARDAN DERBİ MORALİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan takımlarına moral verdi.
Taraftarlar, çok sayıda eksikle gidilen Chobani Stadı'nda sergilenen iyi futbola rağmen uzatma dakikalarında yediği golle 2 puan bırakan takımlarına destek oldu. Sarı-kırmızılı futbolseverler futbolculara, "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yaptı.
Galatasaray taraftarı, tribünlere ilk olarak derbide kaşı açılan ve sosyal medya hesabından, "Takımım ve bu renkler için canımı veririm" şeklinde paylaşım yapan Lucas Torreira'yı çağırdı. Uruguaylı futbolcu, kendisi için özel hazırlanan pankartla poz verdi.
REIS DA KADROYU KORUDU
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligin 14. haftasında 1-1 sona eren Corendon Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
Zirve takibini sürdüren kırmızı-beyazlı takım, lider Galatasaray karşısına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carl Holse, Eyüp Aydın, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye 11'i ile mücadele etti.
Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Albert Posiadala, Efe Berat Toruz, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Polat Yaldır, Tahsin Bülbül, Marius Moundilmadji görev bekledi.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis.
EYÜP AYDIN, GALATASARAY'A KARŞI İLK KEZ SAHADA
Samsunspor'un genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a karşı mücadele etti.
Sezon başında kiralık olarak kırmızı-beyazlı takıma transfer olan Eyüp, RAMS Park'a konuk takım formasıyla çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, Samsunspor'un başarısı için ter döktü.
Samsun temsilcisinde ayrıca bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten kaleci Okan Kocuk ile orta saha oyuncusu Emre Kılınç da ilk 11'de forma giydi.