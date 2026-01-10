Galatasaray seremoniye çıkmadı, Okan Buruk nedenini açıkladı. "Ölmüş bir insana küfürler edildi"
Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan Süper Kupa finalinin ardından Galatasaray, kupa seremonisine çıkmadı. Teknik direktör Okan Buruk, bu kararın nedenini açıkladı.
Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.
Bu skorun ardından Fenerbahçe, Süper Kupa'yı müzesine götüren taraf oldu.
GALATASARAY SEREMONİYE ÇIKMADI
Sarı-kırmızılılar ise seremoniye katılmama kararı aldı ve direkt olarak soyunma odasına gitti.
Galatasaray Teknik Dİrektörü Okan Buruk.
Galatasaray'ın bu kararının nedenini teknik direktör Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıkladı.
“BUNU HAK EDECEK BİR TARAFTAR YOKTU”
Buruk, "Gökmen Özdenak için bir saygı duruşu oldu. Milli oyuncu ve çok iyi bir insandı. Onun için yapılan saygı duruşunda ölmüş bir insana küfürler edildi. Bunu hak edecek bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için seremoniye çıkmadık. Kulüp olarak bu kararı verdik." ifadelerini kullandı.