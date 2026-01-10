Galatasaray seremoniye çıkmadı, Okan Buruk nedenini açıkladı. "Ölmüş bir insana küfürler edildi"

Galatasaray'ın bu kararının nedenini teknik direktör Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

“BUNU HAK EDECEK BİR TARAFTAR YOKTU”

Buruk, "Gökmen Özdenak için bir saygı duruşu oldu. Milli oyuncu ve çok iyi bir insandı. Onun için yapılan saygı duruşunda ölmüş bir insana küfürler edildi. Bunu hak edecek bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için seremoniye çıkmadık. Kulüp olarak bu kararı verdik." ifadelerini kullandı.