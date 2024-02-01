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Galatasaray, Serge Aurier ile anlaştı

Galatasaray, sağ bekini Premier Lig'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Serge Aurier'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, Serge Aurier ile anlaştı

, Serge Aurier ile anlaşma sağladı.

31 yaşındaki futbolcunun Nothingham Forest'daki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

MİLLİ TAKIMDAN İSTANBUL'A GELECEK

Galatasaray hem İngiliz kulübüyle hem oyuncu cephesiyle anlaştı. Oyuncunun temsilcisi kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Fildişi Sahilli Serge Aurier, Afrika Kupası için milli takımda bulunuyor.

Bu sezon Nothingham Forest formasıyla 13 maçta görev yapan Serge Aurier 2 asistik performans sergiledi. Serge Aurier, kariyeri boyunca Paris Saint Germain, Tottenham ve Villarreal gibi takımlarda da forma giydi.

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