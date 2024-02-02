Galatasaray, Serge Aurier'in maliyetini açıkladı

Galatasaray, Nottingham Forest'ın Fildişi Sahilli sağ beki Serge Aurier'i kadrosuna kattı.



Galatasaray, Aurier için ise KAP'a şu açıklamada bulundu:



"Profesyonel futbolcu Serge Alain Stephane Aurier ve kulübü Nottingham Forest ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 100 bin avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2023-2024 sezonu için net 600 bin avro garanti ücret ile net 150 bin avro imza ücreti ödenecektir."



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