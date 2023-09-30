Galatasaray seriyi sürdürmek için Ankaragücü karşısında: 11'ler belli oldu

Galatasaray galibiyet serisini sürdürmenin peşinde. Sarı-kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.



Galatasaray'da tek eksik sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş.



Konuk ekip Ankaragücü'nde de sakatlıkları nedeniyle Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Kitsiou forma giyemeyecek.

19 MAÇTIR YENİLMİYOR



Galatasaray son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.



Okan Buruk'un ekibi 16 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.



RAMS Park'taki maç saat 19.00'da başlayacak.



Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.



11'LER



Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.



MKE Ankaragücü: Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Hayrullah, Morutan, Djokanovic, Kaan, Rodrigues, Bajic, Cephas.

