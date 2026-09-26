Galatasaray sezonu 102 sayılık galibiyetle açtı, Çayırova'ya şans tanımadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 'nin ilk haftasında Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyespor'u 102-79 yendi.

Karşılaşmanın periyotları da 26-18, 31-25 (57-43), 21-30 (78-73) ve 24-6 sonuçlanırken, sarı-kırmızılılar sadece üçüncü periyotta zorlandı.

Galatasaray adına 16'şar sayı atan Dyshawn Pierre ve Smailagiç en skorer isimler oldu. Konuk takımda ise Crawford 21 sayı attı.

Ligin diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: Türk Telekom-Pınar Karşıyaka: 73-72, Aliağa Petkim-Yukatel Denizli: 85-81.