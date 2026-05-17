Galatasaray sezonu Kasımpaşa'da, Fenerbahçe evinde kapatıyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray sezon finaline çıkıyor.



26. şampiyonluğunu kutlayan sarı-kırmızılılar 34. haftada Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

OSİMHEN YOK



Kart cezalısı Vıctor Osımhen, sakatlıkları süren Gabriel Sara ve Yaser Asprilla Galatasaray'ın eksikleri.

2012-13 sezonundan bu yana Süper Lİg'de mücadele eden Kasımpaşa 32 puanla 14'üncü sırada. Emre Belözoğlu'nun takımına kümede kalması için rakiplerin sonuçlarından bağımsız alacağı 1 puan yeterli olacak.



Saat 20'de başlayacak arşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.



FENERBAHÇE GALİBİYETLE KAPATMAK İSTİYOR

Şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkan Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapatmak istiyor. Sarı lacivertliler kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor'u konuk edecek.



Andreson Talisca ve Nene sakatlığı, kaleci Ederson da cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Eyüpspor Kadıköy deplasmanından puan çıkarması halilnde Süper ligde kalmayı garantileyecek.

Chobani Stadı'nda saat 20'de oynanacak karşılaşmayı Hakem Mehmet Türkmen yönetecek