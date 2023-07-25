Galatasaray, Sırp defansif orta sahayı yakın takibe aldı

Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Sırp orta saha Uros Racic oldu.

Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekiplerinden Braga'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, sezon başında Valencia'ya geri dönmüştü.



Sezon öncesinde bir orta saha transfer yapması beklenen sarı-kırmızılı ekip, Sırp orta saha için kulübü Valencia ile iletişime geçti. Galatasaray, Racic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Racic geçen sezon Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı.

Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen Racic, takımına 4 gollük katkı sağladı.

Öte yandan Racic, İstanbul ve Galatasaray hakkında tanıdığı futbolcuları arayarak bilgi topladı.