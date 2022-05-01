Galatasaray-Sivasspor: 5 gollü maçta kazanan Sivasspor

üper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.



Ligin alt sıralarında yer alan iki ekibin karşılaşmasında gol düellosu yaşanırken kazanan konuk ekip Sivasspor oldu.



NEF Stadyumu'nda perdeyi Galatasaray açtı. Sarı-kırmızılılar 10. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti. Sivasspor 44. dakikada Yatabare ile skoru 1-1'e getirirken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.



İkinci yarının başında Sivasspor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Fredrik Ulvestad'ın vuruşu ağlarla buluştu ve konuk ekip 2-1 öne geçti.



58. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinde yerde kalmasıyla hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi. Gomis penaltı atışını gole çevirdi ve maça 2-2'lik denge geldi.



64. dakikada Sivasspor sağ kanattan atak geliştirirken Ahmet Oğuz taç çizgisine yakın bir noktadan doğrudan kaleyi düşündü. Dönerek havalanan top kaleci Muslera'yı mağlup etti ve Sivasspor bu şık golle 3-2'lik üstünlüğü yakaladı.



Kalan dakikalarda Galatasaray beraberlik için yüklense de sonuç alamadı ve Sivasspor, sarı-kırmızılıları deplasmanda 3-2 mağlup etti.



Bu sonucun ardından 48 puana yükselen Sivasspor sıralamada Galatasaray'ı geçti ve 11. oldu. 47 puanda kalan Galatasaray ise 13. sırada kaldı. haberi!