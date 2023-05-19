Galatasaray-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 35. hafta)

Galatasaray-Sivasspor maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de zirvedeki yerini korumayı hedefleyen ve şampiyon olmak isteyen Galatasaray, yarın Sivasspor karşısında kritik bir maça çıkacak. Mücadele öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.



Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



EN YAKIN TAKİPÇİLERİNİN 5 PUAN ÖNÜNDE



Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 76 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.



Demir Grup Sivasspor ise ligde oynadığı 33 maçın 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 16'sını kaybetti. 37 puanı bulunan Sivas temsilcisi, averajla 11. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

SAHASINDA 15 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 15 maçta rakiplerine mağlup olmadı.



Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



Sahasındaki son 15 maçta 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.



BEŞ İSİM KART SINIRINDA



Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, yarın kart görmeleri durumunda ligin 36. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.