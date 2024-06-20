Galatasaray, Sofyan Amrabat transferinde sona geldi

Gelecek sezon Torreira'nın yanına kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın SkySports'a dayandırdığı habere göre, sarı-kırmızılı ekibin Sofyan Amrabat transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.

Yapılan görüşmelerin ardından büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtilirken, imza aşamasına gelinmesinin en büyük etkenlerinden birinin de Sofyan'ın abisi Nordin Amrabat olduğu belirtildi.

2012-2015 sezonları arasında Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat'ın kardeşiyle görüştüğü ve sarı-kırmızılı kulüple ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'ta kiralık geçiren Faslı futbolcunun bonservisi Serie A ekibi Fiorentina'da bulunuyor.

Öte yandan İngiliz ekibi, Amrabat'ın 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ay sonuna kadar kullanabilir.

27 yaşındaki orta saha Manchester United'ta 30 maçta forma şansı bulmuştu.