Galatasaray son dakikada galibiyete ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Gaziantep'i konuk etti.



Konuk ekip, Arda Kızıldağ'ın 29. dakikada kaydettiği golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar ise 73. dakikada Wilfried Zaha ile skora eşitlik getirdi.



Barış Alper Yılmaz 89. dakikada sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirerek maç sonucunu belirlemiş oldu.



Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 60'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip ise 23 puanla 17. sırada yer aldı.



EN ÇOK DİREĞE TAKILAN TAKIM



Galatasaray'ın bu sezon ligde toplamda 22 şutu direkten dönerken, topu en fazla direkten dönen takım ünvanını elde etti.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin