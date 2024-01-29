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Galatasaray son dakikada galibiyete ulaştı

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep ile evinde oynadığı mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların 5 şutu direkten dönerken, Süper Lig'de şutu en fazla direkten dönen takım oldu.

Galatasaray son dakikada galibiyete ulaştı

Trendyol 'in 23. haftasında , Gaziantep'i konuk etti.

Konuk ekip, Arda Kızıldağ'ın 29. dakikada kaydettiği golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar ise 73. dakikada Wilfried Zaha ile skora eşitlik getirdi.

Barış Alper Yılmaz 89. dakikada sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirerek maç sonucunu belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 60'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip ise 23 puanla 17. sırada yer aldı.

EN ÇOK DİREĞE TAKILAN TAKIM

Galatasaray'ın bu sezon ligde toplamda 22 şutu direkten dönerken, topu en fazla direkten dönen takım ünvanını elde etti.

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